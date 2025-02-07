Рязанцы пожаловались на испорченные дома и массовую рекламу запрещенных веществ

По данным жителей, граффити с рекламой запрещенных веществ появляются ежедневно на фасадах домов на улицах Гоголя и Полетаева.

Рязанцы пожаловались на испорченные дома и массовую рекламу запрещенных веществ. Пост появился в группе «RZN.Life».

По данным жителей, граффити с рекламой запрещенных веществ появляются ежедневно на фасадах домов на улицах Гоголя и Полетаева.

«Жильцы пытаются их закрашивать, но новые надписи возникают уже на следующий день. Просим администрацию организовать более активное патрулирование наших улиц», — написано в посте.