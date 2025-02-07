Россиян предупредили о двухэтапной схеме телефонных мошенников

Мошенники звонят пенсионерам и начинают вымогать деньги. Когда разговор прерывается из-за хамства, на тот же номер звонит якобы сотрудник полиции и сообщает, что злоумышленники установлены.

В МВД предупредили о двухэтапной схеме телефонных мошенников. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщило ТАСС.

Как указано в публикации, мошенники звонят пенсионерам и начинают вымогать деньги. Когда разговор прерывается из-за «откровенного хамства», на тот же номер звонит якобы сотрудник полиции и сообщает, что злоумышленники установлены.

Чтобы задержать их, жертве предлагают поучаствовать в «закупке», то есть выполнить требования вымогателей и передать деньги курьеру.