Работники ГРПЗ удостоены почетного звания «Отличник качества»

Работники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) отмечены почетным званием «Отличник качества».

Награда присвоена за обеспечение высокого качества и надежности выпускаемой продукции регулировщику РЭАиП 6 разряда Сергею Шарухе, сверловщику 5 разряда Светлане Дозоровой (ГРПЗ), а также слесарям механосборочных работ 5 разряда Ивану Шаньшину и Михаилу Комкову (Касимовский приборный завод — филиал ГРПЗ).

Заводчане могут быть удостоены звания «Отличник качества» за высокое качество труда на протяжении более десяти лет, из которых не менее пяти последних они трудятся на самоконтроле, не имеют нарушений трудовой дисциплины, правил охраны труда и техники безопасности, а также активно участвуют в наставничестве.

«Наш завод выпускает сложную высокотехнологичную продукцию, которая применяется в важнейших отраслях. Ее соответствие самым строгим требованиям качества и надежности помогают обеспечить мастера своего дела — рабочие-профессионалы. Это очень грамотные и ответственные люди, на которых всегда можно положиться. Именно они являются основой нашего производства. Сегодня на ГРПЗ на самоконтроле трудятся 186 человек, а 30 из них — «Отличники качества», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Почетное звание «Отличник качества» присваивается на ГРПЗ каждый год в январе. Работникам, удостоенным этого звания, вручается удостоверение, а в трудовую книжку заносится соответствующая запись. «Отличники качества» получают разовую и ежемесячную стимулирующие надбавки к заработной плате.