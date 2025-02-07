Пьяный житель Кораблинского района несколько раз ударил знакомого ножом

Ему грозит до десяти лет лишение свободы.

Пьяный житель Кораблинского района несколько раз ударил знакомого ножом. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в августе 2024 года между нетрезвыми приятелями произошел конфликт, в ходе которого 33-летний обвиняемый нанес потерпевшему ножевые ранения в разные части тела.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применение предметов, используемых в качестве оружия).

Ему грозит до десяти лет лишение свободы.

Материалы направлены в Кораблинский районный суд для рассмотрения по существу.