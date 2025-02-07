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После окончания СВО в России могут ввести 36-часовую рабочую неделю
Отмечается, что перейти на новый график смогут сотрудники сферы торговли и офисные работники.

После окончания СВО в России могут ввести 36-часовую рабочую неделю. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.

По ее словам, соответствующий законопроект уже подготовлен, однако внесен на рассмотрение он будет только после окончания спецоперации.

Отмечается, что перейти на новый график смогут сотрудники сферы торговли и офисные работники.

Бессараб отметила, что сокращение рабочей недели в странах Европы показало, что работники при новом расписании работают эффективнее и быстрее выполняют рабочие задачи, чтобы быстрее освободиться.