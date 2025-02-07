Мужчину в Рязанской области осудят за ложное сообщение об угоне автомобиля

Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд. Мужчине может грозить до двух лет тюрьмы.

38-летнего мужчину в Рязанской области осудят за ложное сообщение об угоне автомобиля, рассказала пресс-служба региональной прокуратуры в пятницу, 7 февраля.

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый обратился в правоохранительные органы с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля «Лада Гранта».

Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, мужчина настаивал на принятии заявления. При этом, как указано в публикации, никаких противоправных действий в отношении него совершено не было. Машину мужчина продал.

Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд. Мужчине может грозить до двух лет тюрьмы.