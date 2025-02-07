38-летнего рязанца поймали с наркотиками

Инцидент произошел в поселке Шпалозавода.

38-летнего рязанца поймали с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел в поселке Шпалозавода. Патрульные заметили и остановили мужчину, который при виде них начал нервничать. На место прибыли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Они досмотрели 38-летнего рязанца и обнаружили у него сверток с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что в свертке содержится 1,23 грамма синтетического наркотического средства.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.