Пострадавший в ДТП 12-летний рязанец получил компенсацию в 100 тысяч рублей

Установлено, что в октябре 2024 года 12-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Ленинского Комсомола. На ребенка наехал автомобиль. Мальчик получил телесные повреждения. Суд признал водителя виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ.

Пострадавший в ДТП 12-летний рязанец получил компенсацию в 100 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что в октябре 2024 года 12-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Ленинского Комсомола. На ребенка наехал автомобиль. Мальчик получил телесные повреждения.

Как указано в публикации, суд признал водителя виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда. Мальчику выплатили 100 тысяч рублей.