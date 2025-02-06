В Рязоблдуму внесли проект о квотах на трудоустройство участников СВО
Предлагается на предприятиях с численностью наемных работников более 100 человек, предусматривать возможность обязательного трудоустройства для ветеранов боевых действий — 1% от списочного состава.
В Рязоблдуму внесли проект о квотах на трудоустройство участников СВО. Об этом сообщил депутат Александр Стариков.
Депутат внес в региональный парламент законопроект о введении в Рязанской области квоты на трудоустройство для ветеранов боевых действий. Предлагается на предприятиях с численностью наемных работников более 100 человек, предусматривать возможность обязательного трудоустройства для ветеранов боевых действий — 1% от списочного состава.
Стариков считает, что подобная мера будет способствовать задачам социальной адаптации ветеранов.