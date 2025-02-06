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В Рязани массово отключили холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет из-за работ на водопроводе до 17:00.

В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет из-за работ на водопроводе до 17:00 по следующим адресам:

  • ул. К. Маркса 1/6, 3, 3 (ГБУ РО ГКБ № 5);
  • ул. Магистральная 4 корп.1, 5;
  • 1-й Весенний переулок (Дядьково) 1, 2, 3, 4;
  • 2-й Весенний переулок (Дядьково) 1, 2, 4, 5, 5 корп.1, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18;
  • 3-я Весенняя линия (Дядьково) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
  • ул. Весенняя (Дядьково) 1, 2, 2 корп.4, 2 корп.5, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51;
  • Грачи (Дядьково) 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15 корп.1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49;
  • Ленпоселок (Дядьково) 1, 1/1, 2, 2 корп.1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп.1, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24;
  • ул. Новая (Дядьково) 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19;
  • ул. Дзержинского 62 корп.1, 62а, 64, 68-70;
  • ул. Ленинского Комсомола 15а, 15 В, 15 г, 17, 17 корп.1, 19, 19б;
  • ул. Пушкина 38, 40, 42;
  • ул. Стройкова 1/64, 7, 4/62, 11, 18, 20;
  • ул. Татарская д.14;
  • ул. Новоселов 54.