В ночь на 7 февраля в Рязанской области похолодает до -13 градусов
Температура воздуха по области ночью опустится до -10, -5 градусов местами до -13 градусов, днем до -7, -2 градусов.
В ночь на 7 февраля в Рязанской области похолодает до -13 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В пятницу, 7 февраля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до -10, -5 градусов местами до -13 градусов, днем до -7, -2 градусов.