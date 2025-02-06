Стали известны подробности ЧП на рязанском аэродроме
Отмечается, что в ходе выполнения регламентных работ по обслуживанию летной техники, произошло детанирование кислородного баллона.
Стали известны подробности ЧП на рязанском аэродроме. Об этом собщает «МК в Рязани».
Отмечается, что в ходе выполнения регламентных работ по обслуживанию летной техники, произошло детанирование кислородного баллона, повлекшее возгорание технической постройки.
Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС локализовали возгорание.
В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, ранее рязанцы сообщили о громких хлопках.