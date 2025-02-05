ВКонтакте запустила новую систему монетизации для начинающих блогеров

Она рассчитана на авторов с аудиторией до 100 тысяч и призвана помочь в заработке с помощью платформы.

ВКонтакте запустила новую систему монетизации для начинающих блогеров. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу компании.

Фонд оригинальных авторов рассчитан на авторов с аудиторией до 100 тысяч и призван помочь в заработке с помощью платформы.

Создатели контента будут получать ежемесячную выплату 30 тысяч рублей и поддержку для развития своих сообществ. Также откроется доступ к инструментам аналитики, тренд-репортам и гайдам VK, появится возможность участвовать в спецпроектах по развитию личного бренда и увеличению заработка.

Обязательными условиями являются открытое сообщество с аудиторией от тысячи подписчиков, наличие собственного стиля и экспертности в одной из заявленных тематик, создание оригинального контента, заработок не более 100 тысяч рублей в других программах монетизации ВКонтакте.