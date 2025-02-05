Вильфанд: в Центральную Россию придут морозы

Он сообщил, что к концу недели в центре европейской части России ожидается похолодание, в некоторых регионах температура воздуха опустится на 12 градусов, однако при этом сохранится солнечная погода.

В Центральную Россию придут морозы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он сообщил, что к концу недели в центре европейской части России ожидается похолодание, в некоторых регионах температура воздуха опустится на 12 градусов, однако при этом сохранится солнечная погода.

Синоптик отметил, что в выходные в центральных регионах сохранится морозная погода.