В Госдуме предложили выплачивать пособия по беременности неработающим россиянкам

По словам депутатов, государство должно менять подход и оказывать помощь «всем женщинам, которые планируют завести детей», а не только тем, кто официально трудоустроен.

В Госдуме предложили выплачивать пособия по беременности неработающим россиянкам. Об этом сообщил депутат Сергей Миронов.

По его словам, государство должно менять подход и оказывать помощь «всем женщинам, которые планируют завести детей», а не только тем, кто официально трудоустроен.

«Большое число женщин, особенно молодых, вынуждены работать неофициально — так удобнее работодателю, который экономит на налогах и отчислениях в Соцфонд. В результате женщина получает небольшую прибавку к зарплате, но при этом теряет право на социальную защиту и на помощь государства в случае беременности. Более того, часто работодатели увольняют сотрудниц на ранних сроках беременности, не желая оформлять положенный им по закону декретный отпуск», — сказал он.

Миронов напомнил, что на сегодня минимальный размер выплаты — 103 тысячи рублей, максимальный — 1,1 млн рублей, расчет в основном ведется от среднего заработка женщины.