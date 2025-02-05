Рязанца задержали за распространение порнографических материалов

Возбуждено уголовное дело.

Рязанца задержали за распространение порнографических материалов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями при проведении оперативных мероприятий получили информацию о причастности 29-летнего жителя города Ряжска к распространению порно.

Установили, что мужчина зарегистрировал в одной из социальных сетей фейковый аккаунт, посредством которого осуществил рассылку нескольким лицам мужского пола свои интимные фотографии.

Возбуждено уголовное дело.