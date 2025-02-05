Альфа-Банк разработал программу обучения цифровой и финансовой грамотности для школьников

Альфа-Банк разработал программу обучения основам цифровой и финансовой грамотности для школьников — «500 малых городов». Образовательные модули банка вошли в учебные программы более 1500 школ — по ним уже обучены более 15 тысяч детей из 383 малонаселенных городов России. В 2025 году банк обучит более 100 тысяч школьников по всей стране.

В программе раскрываются ключевые темы цифровой и финансовой грамотности. В их числе: финансовая безопасность, ведение личного бюджета, сберегательные стратегии, основы использования банковских услуг, принципы разумного потребления и предотвращения долговых ловушек. Кроме того, есть урок по теме предпринимательства.

При разработке материалов банк учитывал специфику школ в регионах с ограниченной инфраструктурой и доступом к интернету и адаптировал обучающие материалы для разных возрастных групп и уровней обучения.

Обучение проводят руководители офисов и региональной сети банка. Уроки проходят в интерактивной форме — в каждом модуле есть тесты, логические задания и игры. Для учеников начальной школы приведены примеры из жизни Котика Дзынь и его семьи, а для старшеклассников — реальные истории о том, как герои воплощают свои мечты.

Программа «500 малых городов» разработана совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности. 18 декабря банк получил аккредитацию АРФГ, что подтверждает соответствие курса высоким стандартам финансового обучения. Альфа-Банк стал первым банком, который бесплатно обучает финансовой грамотности школьников в малых городах.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 9 месяцев 2024 года согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 190 млрд руб. Клиентская база составляет более 1,9 млн корпоративных клиентов и 36 млн физических лиц. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов и более 2500 городов с доставкой.

Реклама. АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971 Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.