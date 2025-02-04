В очищенном от мазута песке в Анапе нашли опасный канцероген

По словам руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, концентрация бензапирена на пляжах превышает норму в 21,5 раза.

В очищенном от мазута песке в Анапе нашли опасный канцероген. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, концентрация бензапирена на пляжах превышает норму в 21,5 раза. Вещество может попасть в кровь человека через дыхание. Он отметил, что также есть опасность проглотить канцероген — например, вместе с водой. Эколог объяснил, что в этом случае он также останется в организме.

Он пояснил, что судить об опасности пляжей предстоящим летом сейчас пока рано, так как работа по их очистке продолжается.