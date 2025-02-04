В 2024 году курсы по ведению блога прошли около 200 рязанцев

Жители участвовали в проекте ТОПБЛОГ" Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В 2024 году курсы по ведению блога прошли около 200 рязанцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жители участвовали в проекте ТОПБЛОГ" Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Сейчас на сайте проекта открыт доступ к онлайн-курсам для всех жителей региона без ограничений по возрасту. Желающие могут выбрать несколько направлений, либо пройти теоретический блок полностью. К изучению предлагаются курсы «Основы блогинга» о развитии контента, «Создание видео с нуля».