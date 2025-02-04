Россияне рассказали о любимых зимних занятиях

Большинство предпочитают проводить время дома за просмотром кино, сериалов и соцсетей.

Россияне рассказали о любимых зимних занятиях. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервисов «Одноклассники», «ЮMoney» и «ЮKassa».

Согласно опросу, большинство предпочитают проводить время дома за просмотром кино, сериалов и соцсетей. Среди востребованных онлайн-активностей — мастер-классы по рисованию, кулинарные советы и лайфхаки для ухода за садом зимой.

Около 27% соотечественников выбирают прогулки по городу, четверть опрошенных любят катание на коньках, лыжах и горках. Почти половина респондентов с удовольствием проводят выходные в кругу семьи, когда остальные выбирают одиночество, компанию, коллег, друзей или любимого человека.

Финансовая сторона отдыха у многих остается на втором плане: 30 процентов респондентов не подсчитывают расходы, а среди тех, кто тратит осознанно, большинство укладываются в 3-5 тысяч рублей в месяц. Однако 7% россиян готовы выделять на развлечения 16-20 тысяч рублей.