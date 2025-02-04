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Опубликован рейтинг управляющих компаний Рязани
Рейтинг сформирован на основе средней оценки каждой компании за четыре квартала 2024 года, сообщили в региональной госжилинспекции.

Опубликован рейтинг управляющих компаний Рязани. Его разместили на сайте «Открытый регион 62», сообщила пресс-служба региональной госжилинспекции в соцсетях.

Рейтинг сформирован на основе средней оценки каждой компании за четыре квартала 2024 года.

В ТОП-5 лучших попали УК «СК-Эксплуатация», «УК «Вишневые сады», УО «Горожанин», «УК Городок-Сервис», «УК «Мервинский».

На последних местах рейтинга оказались «УК «Олимп Сервис»», «ГУЖК Советского района Рязани», МБУ «АРС», «ЖЭУ-21» и «УК Центр».