Опубликован рейтинг управляющих компаний Рязани
Рейтинг сформирован на основе средней оценки каждой компании за четыре квартала 2024 года, сообщили в региональной госжилинспекции.
Опубликован рейтинг управляющих компаний Рязани. Его разместили на сайте «Открытый регион 62», сообщила пресс-служба региональной госжилинспекции в соцсетях.
Рейтинг сформирован на основе средней оценки каждой компании за четыре квартала 2024 года.
В ТОП-5 лучших попали УК «СК-Эксплуатация», «УК «Вишневые сады», УО «Горожанин», «УК Городок-Сервис», «УК «Мервинский».
На последних местах рейтинга оказались «УК «Олимп Сервис»», «ГУЖК Советского района Рязани», МБУ «АРС», «ЖЭУ-21» и «УК Центр».