На улице Крупской в Рязани поймали пьяного водителя

Мужчине грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

В Рязани поймали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях во вторник, 4 февраля.

Полицейские остановили автомобиль «Хонда Аккорд» на улице Крупской и поняли, что 44-летний водитель пьян.

Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование. Результат показал 1,266 мг/л, что превышает допустимый уровень.

Инспекторы ДПС составили протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.