На Московском шоссе в Рязани образовалось «зловонное озеро»

«Вонь стоит возле „Премьера“ уже в течение нескольких дней, а грязная вода стекает в соседний водоем», — отметил очевидец.

На Московском шоссе в Рязани образовалось «зловонное озеро». Об этом сообщается в Telegram-канале «аТипичная Рязань».

Отмечается, что в доме за ТЦ «Барс на Московском» прорвало канализацию.

«Вследствие образовалось целое озеро со зловонным запахом. Вонь стоит возле „Премьера“ уже в течение нескольких дней, а грязная вода стекает в соседний водоем», — отметил автор поста.