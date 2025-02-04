МУП «РМПТС» задолжало рязанской фирме более 20 млн рублей

Установлено, что предприятие заключило с компанией контракт на поставку комплектующих материалов.

МУП «РМПТС» задолжало рязанской фирме более 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что предприятие заключило с компанией контракт на поставку комплектующих материалов.

Однако в установленные сроки оплата оказанных услуг не была произведена, что привело к образованию задолженности.

Прокуратура внесла представление руководителю муниципального предприятия, возбудила в отношении должностного лица дело об административном правонарушении.

Благодаря прокурорскому вмешательству удалось добиться полного погашения муниципальным предприятием просроченной задолженности на сумму свыше 20 млн рублей.