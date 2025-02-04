ГРПЗ в 2024 году выполнил план по продажам медтехники

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) полностью выполнил план поставок медицинской продукции на 2024 год. Предприятие выпускает широкий спектр товаров для рынка медтехники, в том числе офтальмологические приборы и магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг».

"Наше предприятие обладает всеми компетенциями для выпуска востребованной продукции. Номенклатура медицинской техники включает десятки изделий, спрос на которые постоянно растет. Подводя итоги 2024 года, важно отметить, что план по реализации офтальмологической продукции перевыполнен и составляет 127% в натуральном выражении, портфель заказов на 2025 год уже сформирован на 80%. Стоит также сказать, что выросло количество отгруженных комплексов «Мультимаг», и по сравнению с 2023 годом составляет 158%", — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Сегодня ГРПЗ выпускает серию офтальмологических приборов для измерения внутриглазного давления: ИГД-02, ИГД-03, ТГДц-01, ТГДц-03. Измерение проводится через веко, что исключает риск занесения инфекции и занимает пару секунд. Применение приборов во врачебной практике позволяет значительно увеличить процент выявляемости глаукомы на ранней стадии.

Магнитотерапевтические офтальмологические аппараты АМТО применяются для лечения и профилактики широкого спектра глазных заболеваний: близорукости, дальнозоркости, астенопии, воспалительных заболеваний глаз и других. Приборы эффективно дополняют медикаментозное лечение и оказывают положительную терапию.

Вся офтальмологическая продукция ГРПЗ выпускается под торговой маркой diathera.

С 2001 года ГРПЗ производит магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг». Это изделие, которое применяется в лечебно-профилактических целях при обширном перечне заболеваний, в том числе остеоартрозе, грудном и поясничном остеохондрозах, межреберной невралгии и других, воздействуя на весь организм или отдельные его зоны. В основе лечебно-оздоровительного влияния лежит специфическое и избирательное действие магнитных полей низкой интенсивности. Широко применяется в физиотерапевтических кабинетах поликлиник, больниц, госпиталей, в профилакториях и санаториях.