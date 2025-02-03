Wildberries ввел оплату таможенных пошлин при заказе зарубежных товаров

Отмечается, что на первом этапе сервис будет распространяться на покупки из Китая.

Wildberries ввел оплату таможенных пошлин при заказе зарубежных товаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенных компаний.

«Компания „РВБ“ (объединенная компания Wildberries и Russ) запустила новый сервис, который позволит покупателям оплачивать таможенные пошлины непосредственно на платформе при оформлении заказа из-за рубежа. Теперь при покупке зарубежных товаров стоимостью свыше 200 евро сумма пошлины автоматически рассчитывается и включается в стоимость заказа», — заявили представители маркетплейса.

Отмечается, что на первом этапе сервис будет распространяться на покупки из Китая.

До этого пользователи должны были самостоятельно оплачивать таможенные сборы по ссылке от таможенного брокера, что приводило к задержкам при оформлении заказа.