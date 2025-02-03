В США заявили, что хоккеист Александр Овечкин может стать президентом России
Такое заявление о капитане ХК «Вашингтон» сделал американский журналист Fox News Дуглас Маккиннон. Он считает, что Овечкин «соответствует очень многим критериям» для президента.
В США заявили, что хоккеист Александр Овечкин может стать президентом России. Об этом сообщает РИА Спорт.
Такое заявление о капитане ХК «Вашингтон» сделал американский журналист Fox News Дуглас Маккиннон. Он считает, что Овечкин «соответствует очень многим критериям» для президента.
«Никогда не говори никогда», — заявил Маккиннон.