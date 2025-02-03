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В США заявили, что хоккеист Александр Овечкин может стать президентом России
Такое заявление о капитане ХК «Вашингтон» сделал американский журналист Fox News Дуглас Маккиннон. Он считает, что Овечкин «соответствует очень многим критериям» для президента.

В США заявили, что хоккеист Александр Овечкин может стать президентом России. Об этом сообщает РИА Спорт.

Такое заявление о капитане ХК «Вашингтон» сделал американский журналист Fox News Дуглас Маккиннон. Он считает, что Овечкин «соответствует очень многим критериям» для президента.

«Никогда не говори никогда», — заявил Маккиннон.