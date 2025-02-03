В Рязани задержали 43-летнего мужчину с наркотиками
Инцидент произошел на улице Дорожной.
В Рязани задержали 43-летнего мужчину с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел на улице Дорожной. Сотрудники ППСП заметили во дворе одного из домов мужчину, который при виде патрульного автомобиля сильно занервничал и попытался скрыться. Прохожего остановили.
У рязанца обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в свертке содержится 0,39 грамма синтетического наркотического средства.
Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.