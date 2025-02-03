SHOT рассказал о новой массовой проблеме китайских внедорожников Haval Jolion

Водители китайских автомобилей Haval Jolion жалуются на некорректную работу двигателя, коробки передач и педали газа.

Водители китайских автомобилей Haval Jolion жалуются на некорректную работу двигателя, коробки передач и педали газа. Об этом сообщил SHOT.

Как рассказали каналу водители, они массово сталкиваются с тем, что машина начинает набирать обороты лишь спустя пять секунд после того, как нажимается педаль газа.

Отмечается, что из-за позднего реагирования внедорожник начинает «непредсказуемо разгоняться и вести себя на дороге», что создает аварийные ситуации.

По данным SHOT, проблема наблюдается и в новых, и в поддержанных автомобилях. Особенно часто о ней говорят владельцы рестайлинговых машин 2024 года выпуска.

Автовладельцы рассказали каналу, что в салонах Haval знают об этой проблеме и во время ТО спрашивают, как ведет себя внедорожник при наборе скорости. Отмечается, что решить ее можно с помощью дополнительной прошивки, стоимость которой составляет 20-30 тысяч рублей.

При этом, по данным SHOT, не все салоны готовы ее установить, из-за чего водители продолжают ездить на проблемных авто.