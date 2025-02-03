Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 03
Втр, 04
Срд, 05
ЦБ USD 97.81 -0.2 01/02
ЦБ EUR 102.13 -0.65 01/02
Нал. USD 100.50 / 99.65 03/02 16:55
Нал. EUR 105.00 / 105.32 03/02 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
24 минуты назад
39
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
10 755
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
44 977
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
53 793
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россияне стали чаще продавать машины премиум-класса
Отмечается, что в объявлениях доля BMW — почти 32%, еще 21,5% на вторичном рынке премиум авто занимает Mercedes-Benz. Примерно по 8% объявлений о продаже приходятся на Lexus и Audi.

Россияне стали чаще продавать машины премиум-класса. Число предложений о продаже дорогих машин с пробегом выросло на 22%. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что в объявлениях доля BMW — почти 32%, еще 21,5% на вторичном рынке премиум авто занимает Mercedes-Benz. Примерно по 8% объявлений о продаже приходятся на Lexus и Audi. И около 7% выставленных автомобилей принадлежат китайской марке Zeekr.

По словам экспертов, такая динамика связана с высокими ценами на обслуживание, а также проблемами с программным обеспечением. При этом за год детали для иномарок увеличились в цене на 20-50%.