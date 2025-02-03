Россияне стали чаще продавать машины премиум-класса

Отмечается, что в объявлениях доля BMW — почти 32%, еще 21,5% на вторичном рынке премиум авто занимает Mercedes-Benz. Примерно по 8% объявлений о продаже приходятся на Lexus и Audi.

Россияне стали чаще продавать машины премиум-класса. Число предложений о продаже дорогих машин с пробегом выросло на 22%. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что в объявлениях доля BMW — почти 32%, еще 21,5% на вторичном рынке премиум авто занимает Mercedes-Benz. Примерно по 8% объявлений о продаже приходятся на Lexus и Audi. И около 7% выставленных автомобилей принадлежат китайской марке Zeekr.

По словам экспертов, такая динамика связана с высокими ценами на обслуживание, а также проблемами с программным обеспечением. При этом за год детали для иномарок увеличились в цене на 20-50%.