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Российский певец SHAMAN выступит в роли князя Владимира в Кремлевском дворце
Помимо SHAMANа в постановке задействованы народный артист России Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко, певица Соя (Асият Сайгидова). Также участие в опере примут артисты балета советской и российской танцовщицы Илзе Лиепы, музыканты группы «Любэ», нордик-фолк группа «Ледь» и ведущие солисты оперной сцены.

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выступит в роли князя Владимира в Государственном Кремлевском дворце в рамках одноименной этно-оперы. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на официальный сайт места проведения.

«Премьера этно-оперы [народного артиста России, композитора и продюсера] Игоря Матвиенко „Князь Владимир“ пройдет в Государственном Кремлевском Дворце 5 февраля Роль князя Владимира, переживающего трансформацию из викинга-язычника в заслуженного крестителя Руси и объединителя русских земель, исполнит артист России Ярослав Дронов», — говорится в сообщении Кремля.

Помимо SHAMANа в постановке задействованы народный артист России Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко, певица Соя (Асият Сайгидова). Также участие в опере примут артисты балета советской и российской танцовщицы Илзе Лиепы, музыканты группы «Любэ», нордик-фолк группа «Ледь» и ведущие солисты оперной сцены.