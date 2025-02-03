Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за изменения погоды
3 февраля будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, снег). Местами налипание мокрого снега, в отдельных районах туман. На дорогах местами гололедица.
Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за изменения погоды. Информацию разместила пресс-служба ведомства.
3 февраля будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, снег). Местами налипание мокрого снега, в отдельных районах туман. На дорогах местами гололедица.
Инспекторы призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.