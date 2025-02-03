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Дмитрия Фетисова освободили от должности в Рязанской митрополии
На место Фетисова назначили Арсения Вилкова.

Дмитрия Фетисова освободили от должности секретаря епархиального совета Рязанской митрополии. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».

Фетисов отметил, что в декабре 2024 года митрополит Марк освободил его от должности по его же просьбе.

На место Фетисова назначили Арсения Вилкова.

«Меня же духовенство нашей епархии переизбрало на ежегодном епархиальном собрании просто членом совета сроком на следующие три года», — отметит Фетисов.

Фото с личной страницы Дмитрия Фетисова «Вконтакте»