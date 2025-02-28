Жители Турлатова пожаловались на смог и химическую вонь

«Мы утром встали опухшие с коркой на глазах, слов нет вообще. Вонь дома ужасная, злости нет предела», — отметили турлатовцы.

Жители Турлатова пожаловались на смог и химическую вонь. Жалоба опубликована в паблике «Дышим чистым».

По словам местных жителей, неприятный запах держится в деревне уже третий день.

«Мы утром встали опухшие с коркой на глазах, слов нет вообще. Вонь дома ужасная, злости нет предела», — отметили турлатовцы.

По словам местных, вонь образуется от выбросов, которые происходят с 23.00 до 9.00

Общественники пообещали жителям помочь разобраться в ситуации.