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В Рязани произошло массовое ДТП
Столкнулись два автомобиля «Лада Гранта», а также «Лада Калина» и «Грейт Волл».

В Рязани произошло массовое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 27 февраля, примерно в 18.45, напротив дома № 1 по улице Интернациональная.

Столкнулись два автомобиля «Лада Гранта», а также «Лада Калина» и «Грейт Волл».

В результате происшествия 38-летняя женщина-водитель «Гранты» и 27-летний пассажир «Калины» с травмами обращались за медицинской помощью.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.