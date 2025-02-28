В России создали упаковку для овощей и фруктов из водорослей и листьев ананаса

Сделано это для сокращения потребления пластика в России и мире.

В России создали упаковку для овощей и фруктов из водорослей и листьев ананаса. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Отмечается, что открытие сделали химики Санкт-Петербургского госуниверситета вместе с учеными из Индии, Бразилии и ЮАР.

Сделано это для сокращения потребления пластика в России и мире.

Упаковка создали из натуральных компонентов: крахмала, который получают из корневищ растений, каррагинана, добываемого из морских водорослей, наноцеллюлозы, извлекаемой из эвкалипта, листьев ананаса, геля алоэ вера и экстракта цветков гибискуса.

Она будет доступна в виде пленки или в жидком виде.