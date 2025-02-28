В России хотят создать реестр самозапрета на азартные игры

С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

В России хотят создать федеральный реестр самозапрета на участие в азартных играх. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передало РИА Новости в пятницу, 28 февраля.

Нововведение, по его мнению, нужно для защиты россиян от негативных последствий зависимости от азартных игр и ставок. Реестр самозапрета на участие он предложил назвать «Стопазарт».

"Этот реестр позволит гражданам добровольно вносить себя в такую базу на определенный срок — от трех месяцев до пожизненного запрета", — говорится в сообщении.

Кроме того, в реестр автор инициативы также предложил автоматически включать лиц, имеющих подтвержденные задолженности по кредитам, штрафам и другим обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев вплоть до погашения долга или восстановления нормального режима платежей.