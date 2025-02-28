Минсельхоз рассказал о ситуации с ценами на макароны в России

Как отметили в министерстве, цены на макароны в России стабильны, поставки импортной продукции находятся на незначительном уровне.

В Минсельхозе РФ заявили, что цены на макароны в России стабильны, поставки импортной продукции находятся на незначительном уровне. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что отпускные цены показывают околонулевую динамику и, по состоянию на 26 февраля, в среднем составляют 57,8 рубля за килограмм.

При этом, по данным министерства, за последний месяц подешевела вермишель на 5,3% у производителей. В розничной продаже цены на макароны с начала года снизились на 0,1%.

В публикации также сказано, что в России выпуск данной продукции стабильно растет. В 2024 году произвели 1,5 миллиона тонн макаронных изделий, что на девять тысяч тонн больше, чем в 2023 году.

Положительная динамика наблюдается и в начале текущего года. По данным Минсельхоза, в январе выпустили 120 тысяч тонн продукции, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 8,3%.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в России резко возрастет цена на импортные макароны. Итальянский производитель Barilla уведомил ритейлеров о повышении стоимости товаров на 15-30%.