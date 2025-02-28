Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 1-2 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В МКЦ покажут спектакль для детей «Барбоскины цирк», а в театре юного зрителя пройдет премьерный показ спектакля, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Иваново детство».

В рязанском дворце молодежи пройдет XXXIII всероссийский фестиваль детского танца «Черный котенок». В клубе Deep в рамках большого тура выступит рок-группа «Мураками» с программой «Я буду петь». В концертном зале областной филармонии выступит заслуженный артист России Алексей Глызин. На сцене арт-клуба «Площадка» самая самобытная и яркая российская фолк-рок-метал группа «Тролль гнет ель» отметит свой 25-летний юбилей. В кафе-клубе «Старый парк» состоится традиционный акустический концерт Канцлер Ги.

Баскетбольный клуб «Рязань» в спортивном зале дворца детского творчества проведет домашний матч с командой «Альфа Дон» (Павловск, Воронежская область).

На Лыбедском бульваре состоится общегородской праздник проводов зимы под девизом «Рязань — столица Масленицы».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».