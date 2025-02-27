Рязанцы пожаловались на водителя маршрутки, зажавшего пассажира дверью

ЧП произошло на маршруте № 66 на Касимовском шоссе.

Рязанцы пожаловались на водителя маршрутки, зажавшего пассажира дверью. Об этом в редакцию РЗН. Инфо сообщили читатели.

ЧП произошло на маршруте № 66 на Касимовском шоссе.

«При посадке пассажиров закрыл переднюю дверь и дверью зажал руку. На просьбу открыть дверь не реагировал и обелечивал вошедших, только после криков, что зажало дверью руку, открыл дверь. Хоть бы извинился», — поделилась пострадавшая.