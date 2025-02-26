Рязанцев предупредили об опасной толщине льда на водоемах

На водоемах и водотоках имеющийся ледяной покров не является сплошным и может иметь недостаточные толщину и прочность — выход и выезд на лед вне организованных ледовых переправ опасен.

Рязанцев предупредили об опасной толщине льда на водоемах. Об этом сообщает рязанский гидрометцентр.

По данным синоптиков, за прошедшую неделю на реках области отмечался режим зимней межени.

На Оке амплитуда колебаний уровней была незначительной, с трендом на небольшое понижение.

Толщина льда на Оке в районе села Половское составляет 7 см. На реке Мокша — 19 см.

Водность Оки на данный период времени превышает среднемноголетние показатели на 30%.

На водоемах и водотоках имеющийся ледяной покров не является сплошным и может иметь недостаточные толщину и прочность — выход и выезд на лед вне организованных ледовых переправ опасен.