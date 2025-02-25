В Хабаровске инспектор ГАИ 24 раза выстрелил в машину, которая уходила от погони

В Хабаровске инспектор ГАИ 24 раза выстрелил в машину, которая уходила от погони. Об этом пишет «112».

По предварительной информации, Сергей Хороненко на «Тойоте» с подельником Сергеем Ромашкиным незаконно везли мужчину по дороге Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын, попали в поле зрения ДПС.

Началась погоня, останавливаться они не собирались и полицейскому пришлось открыть огонь.

Он буквально изрешетил иномарку. Две пули попали в Решетникова. Он скончался на месте. Его похитители сидели на передних сидениях и не пострадали. Они задержаны.

Но проблемы начались и у сотрудника правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».