У рязанца конфисковали мотоцикл за повторную пьяную езду

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, а также лишил права управления транспортными средствами на полтора года.

У рязанца конфисковали мотоцикл за повторную пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, а также лишил права управления транспортными средствами на полтора года и конфисковал мотоцикл.