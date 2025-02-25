Bild: США готовятся к выводу своих войск из Европы

Согласно информации собеседников издания, США планируют вернуть свои военные силы на прежние границы, когда НАТО еще не начало расширение на восток.

США готовятся к выводу своих войск из Европы. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на высокопоставленные источники, пишет «КП».

По словам собеседников издания, по требованию российского лидера Владимира Путина США хотят вернуть военные силы к прежним границам, когда НАТО еще не начало расширение на восток.

Отмечается, что речь якобы идет о требовании президента России, сделанное в 2021 году. В предложении, сообщает газета, Россия настаивала на выводе войск США из всех стран НАТО, присоединившихся к альянсу после 1990 года.