Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
-4°
Срд, 26
-4°
Чтв, 27
-1°
ЦБ USD 86.63 -1.58 26/02
ЦБ EUR 90.94 -1.58 26/02
Нал. USD 92.00 / 89.19 25/02 18:25
Нал. EUR 94.01 / 96.26 25/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
9 часов назад
731
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
5 860
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
7 863
Союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михай...
В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строи...
19 февраля 13:49
15 244
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Bild: США готовятся к выводу своих войск из Европы
Согласно информации собеседников издания, США планируют вернуть свои военные силы на прежние границы, когда НАТО еще не начало расширение на восток.

США готовятся к выводу своих войск из Европы. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на высокопоставленные источники, пишет «КП».

По словам собеседников издания, по требованию российского лидера Владимира Путина США хотят вернуть военные силы к прежним границам, когда НАТО еще не начало расширение на восток.

Отмечается, что речь якобы идет о требовании президента России, сделанное в 2021 году. В предложении, сообщает газета, Россия настаивала на выводе войск США из всех стран НАТО, присоединившихся к альянсу после 1990 года.