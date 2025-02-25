Bild: США готовятся к выводу своих войск из Европы
Согласно информации собеседников издания, США планируют вернуть свои военные силы на прежние границы, когда НАТО еще не начало расширение на восток.
США готовятся к выводу своих войск из Европы. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на высокопоставленные источники,
По словам собеседников издания, по требованию российского лидера Владимира Путина США хотят вернуть военные силы к прежним границам, когда НАТО еще не начало расширение на восток.
Отмечается, что речь якобы идет о требовании президента России, сделанное в 2021 году. В предложении, сообщает газета, Россия настаивала на выводе войск США из всех стран НАТО, присоединившихся к альянсу после 1990 года.