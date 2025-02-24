В России увеличили штраф до 15 тысяч за входную дверь, открывающуюся наружу

Ранее для собственников, которые самовольно изменили направление открывания входной двери в свою квартиру на наружу, предусматривался штраф в размере 10 тысяч рублей, однако с 1 февраля этот штраф был увеличен до 15 тысяч рублей.

В России увеличили штраф до 15 тысяч рублей за установку входной двери, которая открывается наружу. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук.

Он напомнил, что собственники жилья обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности. Собеседник издания отметил, что в квартирах не следует хранить легковоспламеняющиеся жидкости, балконы не могут быть захламлены, а входные двери должны открываться внутрь квартиры, так как в противном случае они могут затруднить эвакуацию соседей в случае пожара.

Ранее для собственников, которые самовольно изменили направление открывания входной двери в свою квартиру на наружу, предусматривался штраф в размере 10 тысяч, однако с 1 февраля этот штраф был увеличен до 15 тысяч рублей. Кроме того, соседи имеют право требовать вернуть дверь в исходное состояние, при котором она открывалась внутрь квартиры.

Федорук пояснил, что дверь, открывающаяся наружу, занимает общее пространство лестничной клетки, и любое использование общедомового имущества возможно только с согласия общего собрания собственников многоквартирного дома.

Отметим, прецедентное судебное разбирательство по поводу переустановки двери произошло в ноябре 2024 года, когда Верховный Суд РФ вмешался в спор соседей по лестничной площадке.

Изначально все двери в многоквартирном доме открывались из коридора внутрь квартир, но один из собственников изменил направление открывания двери, что вызвало недовольство соседей. Она потребовала вернуть дверь в прежнее состояние, утверждая, что новое направление помешает ей эвакуироваться в случае пожара. Суд принял ее сторону.