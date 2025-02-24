В России могут появиться дополнительные выходные дни

Местные власти в каждом регионе имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные нерабочие дни, включая религиозные праздники.

Местные власти в каждом регионе имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные нерабочие дни, включая религиозные праздники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

Это полномочие позволяет учитывать специфику и потребности отдельных субъектов страны.

Помимо госорганов, право на установление дополнительных нерабочих дней имеют и работодатели, которые могут вводить такие меры в зависимости от своих производственных и финансовых возможностей.