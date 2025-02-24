На четырех участках дороги в Рязани запретят стоянку автомобилей
Ограничения введут не ранее 20 марта.
На четырех участках дороги в Рязани запретят стоянку автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств, планируется на следующих участках:
- у контейнерной площадки, расположенной в торце дома № 57 по Касимовскому шоссе;
- в районе въездной группы на территории цирка (шлагбаум по улице Лево-Лыбедская).
- на участках дорог от улицы 1-я Красная до улицы Гаражная на противоположной стороне от частного сектора, в районе дома № 48 по 3-му Мопровскому проезду вдоль территории Рязанского государственного медицинского университета, по улице Строителей от дома № 19 до дома № 37;
- у парка Железнодорожников в районе пересечения с улицей МОГЭС и на разворотном круге троллейбусного маршрута № 10 на улице Крупской.
Ограничения введут не ранее 20 марта.