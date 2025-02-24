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На четырех участках дороги в Рязани запретят стоянку автомобилей
Ограничения введут не ранее 20 марта.

На четырех участках дороги в Рязани запретят стоянку автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств, планируется на следующих участках:

  • у контейнерной площадки, расположенной в торце дома № 57 по Касимовскому шоссе;
  • в районе въездной группы на территории цирка (шлагбаум по улице Лево-Лыбедская).
  • на участках дорог от улицы 1-я Красная до улицы Гаражная на противоположной стороне от частного сектора, в районе дома № 48 по 3-му Мопровскому проезду вдоль территории Рязанского государственного медицинского университета, по улице Строителей от дома № 19 до дома № 37;
  • у парка Железнодорожников в районе пересечения с улицей МОГЭС и на разворотном круге троллейбусного маршрута № 10 на улице Крупской.

Ограничения введут не ранее 20 марта.