Умер актер из сериалов «Склифосовский» и «Универ» Олег Юдин

Олег Юдин скончался на 63-м году жизни

Умер актер Олег Юдин. Об этом сообщило издание «The Voice Mag».

Олег Юдин скончался на 63-м году жизни еще 5 февраля, однако о его смерти стало известно только 22 февраля.

Актер родился в Ленинграде. Он окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина и Российскую академию государственной службы при президенте России.

Как указано в публикации, Олег Юдин дебютировал в кино в 2009 году. Тогда он сыграл в сериале «След». В фильмографии актеры 102 картины. Наиболее известные — «Универ. Новая общага», «Склифосовский», «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Ивановы-Ивановы».