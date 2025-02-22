Российские военные освободили населенный пункт Новолюбовка в ЛНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Запад».

Российские военные освободили населенный пункт Новолюбовка в ЛНР. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщило Минобороны в соцсетях.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Запад».

Кроме того, ВС РФ уничтожили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Тополи, Кондрашовка, Голубовка, Новая Кругляковка, Боровая, Шийковка Харьковской области и Ямполь ДНР, а также Серебрянского лесничества.

По данным министерства, Украина потеряла более 200 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО.

Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы ВСУ и склад боеприпасов.