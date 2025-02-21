В Рязани почтили память защитников Отечества

В ней участвовали ветераны, зампред правительства региона Анна Рослякова, другие представители власти, военнослужащие и школьники.

В пятницу, 21 февраля, в преддверии дня защитника Отечества в Рязани прошла церемония возложения цветов к монументу на площади Победы и мемориалу на площади Маргелова.

В ней участвовали ветераны, зампред правительства региона Анна Рослякова, другие представители власти, военнослужащие и школьники.

Церемония началась с минуты молчания. Присутствующие почтили память погибших возложением цветов, после чего был дан троекратный оружейный салют.

Курсанты рязанского десантного училища завершили мероприятие торжественным маршем.